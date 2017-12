Poeta realiza lançamento de livro no “XXII Sell” da Unir

Na manhã desta quinta-feira, 07, o doutor em literatura, poeta, escritor e professor na Universidade Federal de Rondônia (UNIR) de Porto Velho, José Eduardo Martins de Barros Mello, mais conhecido como Eduardo Martins participou do “XXII Seminário de Estudos Linguísticos e Literários (Sell)” que ocorreu no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), em Vilhena.

Na ocasião José realizou o lançamento de seu novo livro de poemas e ministrou uma palestra tratando do processo de criação literária.

De acordo com Eduardo “a palestra serve de painel em relação a tudo que já produzi, com ênfase no meu livro lançado no ano passado. É um momento interessante, porque a turma participante é em sua grande maioria composta por jovens que estão cursando ou irão ingressar no ensino superior, e um dos objetivos é incentivá-los na livre produção e criação de poemas”.

O escritor ressalta também que “para os alunos esta é uma experiência muito importante, só o fato de estarem tendo contato com a literatura já é bastante positivo, pois estimula e dá uma perspectiva de humanização mudando o foco desta juventude. O segundo ponto que eu vejo relevante na realização de um projeto como este, é a oportunidade de ter contato com as pessoas que produzem literatura. O terceiro ponto é a relação criada com o escritor que pode estimular o processo criativo deles”.

O poeta também contou que participa do evento desde a sua criação “no ano de implantação do projeto, eu era diretor do campus de Vilhena. Do período de sua primeira realização até hoje só não pude participar de dois, o restante eu vim como palestrante ou como participante do evento”.

O professor finaliza agradecendo a todos que tornaram possível a realização de mais uma edição do Sell, em especial os organizadores, os apoiadores e os empresários que contribuíram.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia