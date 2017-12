Vilhena é sede da III Copa Integração de Voleibol

A cidade de Vilhena vai sediar nos dias 09 e 10 do corrente, a III Copa Integração de Voleibol. A competição será no Ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.

O evento ainda é em comemoração ao aniversário de Vilhena. E está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Cultura (Semec).

O certame terá a participação de equipes das cidades de Nova Brasilândia, Rolim de Moura, Vilhena e Juína-MT.

De acordo com o coordenador do evento, Amarildo Santos, na primeira fase as equipes tanto no masculino quanto no feminino, jogam todos contra todos em um único grupo, classificando-se os dois times com melhores pontuações para a decisão que será no domingo, 10.

O time A&S/Unopar será a representante de Vilhena no masculino e no feminino a equipe da AABB. Os jogos começam ás 09h00 do sábado, 09, e a entrada é franca.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação