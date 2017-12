“72% dos criadouros encontrados nos municípios são de lixos que foram jogados em locais inadequados” afirma coordenadora

Na tarde desta terça-feira, 05, em entrevista com a coordenadora de vigilância em saúde, Luciléia de Souza Fagundes, contou sobre os índices de dengue, Chikungunya e Zika Vírus no município de Vilhena e as ações desenvolvidas pela secretaria.

De acordo com a coordenadora, neste ano não houve grandes índices, até o mês de outubro foram registradas 177 notificações de suspeita de dengue, mas apenas 14 casos foram confirmados.

Em relação à Chikungunya, houve 150 notificações com 07 confirmações. Já a Zika Vírus, desde o primeiro caso registrado em 2015 até outubro de 2017 foram constatados 36 casos em gestantes.

Dentre os casos registrados os bairros que estão com maior índice de notificação e infestação são o Centro, Jardim Eldorado e Cristo Rei.

Fagundes explica que “os dados em relação aos primeiros casos se mantiveram, e hoje temos uma preocupação ainda maior para o fim do ano e inicio de 2018, pois segundo o Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes Aegypt (LirAa) nosso município apresenta um alto índice. Por isso temos trabalhado para conscientizar a população. Precisamos que todos deem a devida atenção e comecem a cuidar de seus quintais evitando focos e criadouros para reduzir os índices datados”.

“Outro ponto que devemos destacar é que de acordo com as pesquisas ficou comprovado que o mosquito não se reproduz apenas na água, o mosquito põe seus ovos em uma superfície lisa e quando entram em contato com a água eclodem. O ovo pode sobreviver mais de 600 dias. Vale ressaltar que qualquer lixo jogado pode servir de local de reprodução para o mosquito” ressalta a coordenadora.

De acordo com o LirAa, 72% dos criadouros encontrados nos municípios são de lixos que foram jogados em locais inadequados.

Luciléia explica que a secretaria tem desenvolvido ações voltadas à educação e saúde. “Este mês foi realizado 30 palestras nas escolas, pois se você educa a criança ela vai crescer um adulto consciente e a criança quando aprende algo novo, chega em casa e instrui toda a família”, relatou à coordenadora.

Durante o período de instrução nas escolas foram desenvolvidas diversas atividades como elaboração de uma paródia sobre o mosquito da dengue, organização de equipes de fiscalização, monitoramento dentro e em torno dos bairros, uso do microscópio para observação das larvas e acompanhamento do processo de desenvolvimento do mosquito na água.

A secretaria também mobilizou toda a equipe dos bombeiros mirins para participarem das vistorias realizadas nos bairros da cidade, onde foram feitas orientações aos moradores e recolhimento dos lixos.

Outra ação desenvolvida pela equipe de saúde foi à capacitação realizada na última terça-feira, 05, com os enfermeiros da atenção básica, onde os profissionais foram alertados sobre os índices, instruídos para elaboração do boletim epidemiológico e orientados sobre como proceder em relação ao manejo clínico.

A coordenadora finaliza pedindo que todos se mobilizem e conscientizem para monitorar os quintais e evitar a poluição. “É necessário à contribuição de toda a população, lembrando que essas doenças podem levar a morte ou a sequelas graves como no caso da Zika que resulta em má formação do feto e problemas neurológicos”, afirmou Luciléia.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia