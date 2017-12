Após vencer o prazo e pedir prorrogação, presidente de CPI contra vereador diz que relatório será votado este mês

O vereador Rogério Golfetto (Podemos) afirma que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra o vereador Marcos Antônio de Albuquerque (PHS), conhecido como “Marcos Cabeludo” está em fase final.

De acordo com vereador foi pedido prorrogação para conclusão do relatório, já que o processo passou de mil paginas. Foram ouvidas mais de 20 testemunhas sendo de acusação e defesa.

O presidente afirma que neste mês será marcada uma sessão extraordinária para a leitura e votação do relatório que tem a frente da relatoria a vereadora Vera da Farmácia (PMDB) que poderá pedir a cassação ou a absolvição do vereador que assumiu por ter ficado na suplência do vereador também cassado Carmozino Alves (PSDC).

Entretanto, se a casa decidir pela cassação do vereador Marcos Cabeludo, quem assumirá em seu lugar será o atual secretário de obras Josué Donadon (PMDB)

Lembrando que as sessões ordinárias na Câmara Municipal de Vereadores vão até o dia 18 – depois os nobres edis entram no recesso parlamentar e voltam ao batente somente no mês de março.

Com isso, o relatório da CPI contra o vereador Célio Batista (PR) deverá ter seu desenrolo apenas quando os vereadores voltarem do recesso. Enquanto isso, o nobre edil continua recebendo seus vencimentos em dia.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Arquivo