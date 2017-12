Grupo de Ginástica Rítmica realiza apresentação em Vilhena

O Grupo de Ginástica Rítmica de Vilhena promoveu na noite desta quinta-feira, 07, a “1ª Mostra de Ginastica Rítmica” no ginásio Jorge Teixeira. O evento contou com o apoio da prefeitura e da Secretaria de Esportes e Cultura (Semec).

Houve cerca de 20 apresentações de ginastas das categorias mirim, infantil e juvenil coordenadas pela professora Adriana Klipal.

Mais de mil pessoas acompanharam das arquibancadas as apresentações das meninas.

No final do evento a professora agradeceu a presença do secretário municipal de Esporte e Cultura, Natal Jacob, o apoio oferecido pela Fundação Cultural de Vilhena e o público em geral que esteve prestigiando as apresentações.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia