“Miss Vilhena”- edição 2018

Acontecerá nos dias 10, 16 e 17 de dezembro o concurso “Miss Vilhena 2018” para a escolha da Mini Miss, Miss Infantil, Miss Teen e Miss Adulto. O evento tem o objetivo de resgatar os tradicionais concursos de beleza da cidade, promovendo a exaltação da cultura e dos encantos da mulher vilhenense.

O concurso será realizado em três etapas, a primeira ocorrendo no dia, 10, com apresentação das candidatas, entrevista e avaliações dos jurados no Espaço Bistrô do Centro de treinamento e Cultura Sicoob Credisul a partir das 14h30; a segunda etapa acontece no dia, 16, a partir das 08h00 com a visita na prefeitura de Vilhena e passeio no parque ecológico da cidade.

E a terceira acontecerá no dia, 17, a partir das 19h00 com avaliação final dos jurados, desfiles de traje típico e de gala em um palco alternativo montado em frente a Americanas Modas, localizada na Avenida Major Amarante.

Este é um evento oficial, sendo realizado pelo coordenador e fotógrafo profissional, Richard Vargas, e tendo o apoio de vários empresários que organizam todos os anos o “Domingo Especial de Natal”.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação