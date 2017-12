Motorista invade preferencial e deixa motociclista ferida

O caso foi registrado na tarde desta sexta-feira, 08, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua 41, no Jardim Eldorado em Vilhena.

De acordo com testemunhas, a condutora da motocicleta CG Titan seguia pela Avenida Brasil, sentido Porto Velho, quando foi atingida pela condutora de um Veículo Peugeot, que segui pela rua 41, sentido Juína e teria desrespeitado a sinalização.

Ainda segundo testemunhas, a condutora do carro tentou fugir do local, porém foi impedida por estas que anotaram a placa de seu veículo e acionaram a Policia Militar de Trânsito (PTRAN).

A vítima não aparentava ferimentos graves mas foi conduzida para o Hospital Regional por uma Unidade de Resgate Do Corpo de Bombeiros em estado de choque.

Segundo a condutora, a mesma quis sair do local porque seu marido a incentivou a tal ato e porque sua habilitação estava rasgada, ação também realizada pelo mesmo durante uma briga do casal.



Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia