Polêmica envolvendo poda de árvores é esclarecida por empresário

O Extra de Rondônia, para esclarecer a polêmica envolvendo a poda de árvores realizada a fim de espantar as centenas de milhares de andorinhas que se abrigavam nas mesmas em Vilhena, entrou em contato com o proprietária da empresa Diságua, que segundo boatos, havia sido autuado a cerca de dois anos pela mesma prática realizada nesta semana pelo Ministério Público.

Segundo o proprietário, em nenhum momento o Ministério Público se manifestou sobre a poda das árvores realizada pela Prefeitura Municipal nas dependências de sua empresa, a fim de espantar as andorinhas que provocavam um odor insuportável, o que houve de fato, foram denúncias da própria população em jornais e programas de rádio, criticando a ação, o que acarretou na elaboração de um documento por parte da empresa a fim de comprovar a legalidade do ato.

Na última semana, as árvores situadas no pátio do Ministério também foram podadas com a mesma finalidade, e mais uma vez, polêmicas foram levantadas, porém, o site vem esclarecer que a prática é totalmente legalizada junto aos órgãos ambientais.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia