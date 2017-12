Prefeita autoriza reforma e ampliação da escola Vilma Vieira; são nove obras em 2017

Na manhã desta sexta-feira, 8, a prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), autorizou a ordem de serviço da primeira fase de reforma e ampliação da Escola Municipal Vilma Vieira.

Esta etapa irá beneficiar a instituição de ensino com a cobertura dos pátios, interligando os compartimentos. Com isso, os alunos terão mais comodidade e segurança durante o período chuvoso. Do encontro participaram vereadores, secretários municipais e o ex-prefeito Melki Donadon.

Em sua fala, a chefe do Poder Executivo expressou que já para o próximo ano irá iniciar a construção da parte administrativa. “Vamos fechar o ano com chave de ouro, com nove obras em andamento, sendo que uma foi entregue a população”, ressaltou.

O vice-prefeito, Darci Cerutti (DEM), reforçou o discurso que este ano a educação obteve bons resultados, com união de esforços estão investindo em conhecimento.

Em sequência, a secretária municipal de educação, professora Raquel Donadon, falou que todo o investimento na educação está sendo realizado através de recursos próprios, com dinheiro oriundo dos contribuintes. “No início do ano, uma das reivindicações foi à reforma desta escola, hoje estamos atendendo não apenas os educadores, mas também toda a comunidade que irá ser beneficiada”, explicou a titular da pasta da educação.

ESCOLA MUNICIPAL VILMA VIEIRA

De acordo com a diretora da Escola, Francisca Adriana Araújo, a instituição conta com mais de 700 alunos matriculados do 1ª ao 5ª ano do ensino infantil, e do 1ª ao 8ª série do ensino fundamental, através da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A Escola Municipal Vilma Vieira é uma das primeiras escolas do município. Hoje ela atende os bairros Alphaville, Florença e Orleans.

O nome da escola é uma homenagem a uma professora do município. Criada pelo Decreto nº 1677/99, sua entidade mantenedora é a Prefeitura Municipal de Vilhena (PMV) sob a administração da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

