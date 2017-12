Prefeitura de Presidente Médici abre Processo Seletivo e oferece 72 vagas

A Prefeitura Municipal de Presidente Médici, no Estado de Rondônia, abrirá as inscrições do Processo Seletivo destinado à contratação de 72 novos profissionais que serão locados nas Secretarias Municipais de Saúde, de Educação e de Bem Estar e Assistência Social.

Com jornadas que variam de 20 a 40 horas semanais e remunerações vão de R$ 937,00 a R$ 7.576,19, as vagas disponíveis são para Pedagogo (30), Nutricionista (1), Serviço Social (5), Pedagogo com especialidade em Psicopedagogia (5), Pedagogo com especialidade em Gestão (1), Psicólogo (2), Médicos nas especialidades de: Clínico Geral (5), Ortopedista (1), Pediatra (1), Enfermeiro (4), Farmacêutico Hospitalar/ Almoxarifado (1), Fisioterapeuta (1), Odontólogo (4), Nutricionista NASF/ UMS (1), Assistente Social (1) e Técnico de Enfermagem (9).

Vale lembrar que o preenchimento destas oportunidades se dará no Hospital e Maternidade Eufrásia Maria da Conceição, no Centro de Saúde Maria Fátima Bonfim e também no Programa Saúde da Família Bucal nas Escolas Municiais e Serviço Social, respectivamente.

De maneira gratuita, os interessados poderão se inscrever no período de 11 a 15 de dezembro de 2017, das 7h30 às 11h30, na Secretaria Municipal de Administração, Setor de DRH do prédio da Prefeitura Municipal, situada na Avenida João Batista, nº 1.613, Centro.

Já a avaliação dos concorrentes constará unicamente da etapa de Análise da Experiência Profissional e Títulos, de caráter eliminatório e classificatório, que será baseada na somatório de pontos obtidos na Formação Profissional (Títulos) e também Experiência Profissional.

O presente Processo Seletivo terá prazo de validade de janeiro de 2018 a dezembro do mesmo ano, podendo este ainda ser prorrogado por igual período, conforme determina o edital completo disponibilizado recentemente em nosso site, que pode ser acessado na integra.

