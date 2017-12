Proerd encerra atividades 2017 com solenidade em Colorado; fotos

Programa de Prevenção ao uso de Drogas e à Violência (PROERD)

A solenidade aconteceu na noite desta quinta-feira, 07, e teve como objetivo promover o enceramento das atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, com os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental.

Sendo que 92 alunos foram atendidos no segundo semestre de 2017 na escola Manuel Bandeira, em Colorado.

Diversas autoridades marcaram presença sendo: vice-prefeito João Batista, Rudinei João Bessegato Póggere, Capitão da PM e comandante da Policia Militar, Simone Soldado da PM e Instrutora do (Proerd), Thiago Contijo Promotor de Justiça, Flávia Albane defensora Pública, diretor da Ciretran Jeferson Aristiano Vargas, diretora da escola Manuel Bandeira e alunos da Guarda Mirim.

O Proerd Programa de Prevenção ao uso de Drogas e à Violência criado pelo departamento de polícia de Los Angeles, Estados Unidos em 1983 e hoje é aplicado em mais de 58 países.

No Brasil teve início em 1992 nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. No ano 2000 em Rondônia nas cidades de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Porto Velho.

Em Colorado as atividades foram implantadas em maio do corrente e já foram atendidas centenas de crianças e adolescentes através de instruções em sala de aula e palestras.

O aluno que mais se destacou recebeu um prêmio. Porém, foram sorteados alguns prêmios entre os participantes.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Nilo Coradini