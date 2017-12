Acidente envolvendo carro e bicicleta deixa mulher ferida no Jardim América

O acidente ocorreu no início da manhã deste sábado, 09, no cruzamento das Avenidas Presidente Nasser com Tancredo Neves no Jardim América, em Vilhena.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que socorreu à ciclista até o pronto-socorro do Hospital Regional, a mesma seguia pela Avenida Presidente Nasser, quando foi atingida por um Voyage, com placas de Vilhena, que seguia pela Avenida Tancredo Neves.

Ainda segundo os militares, a mulher, de cerca de 50 anos, não apresentava ferimentos graves, apenas se queixava de dores na região lombar.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia