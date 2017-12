CARRO DEU PANE: Cliente é agredido ao pedir teste de qualidade em posto de combustível

Na noite de sexta-feira (08) Fabrício M. S., 30, foi preso acusado de agredir um servidor público de 29 anos da Secretaria de Saúde (Sesau) durante discussão em um posto de combustível na Avenida Imigrantes, bairro Santo Antônio, em Porto Velho.

Conforme informações prescritas em boletim de ocorrência, a vítima abasteceu o carro modelo Cobalt por volta de 12h. A partir de então, o veículo passou a apresentar problemas de falhas. Desconfiado do combustível, o cliente retornou até o estabelecimento e solicitou de um frentista a presença do gerente para a realização do teste de qualidade.

Porém, o funcionário teria se recusado a chamar. Neste momento, se aproximou Fabrício – filho do proprietário do posto, e disse: ‘Você não tem que falar nada com ninguém aqui seu babaca’. Na sequência, o suspeito teria desferido um empurrão no cliente, que ainda tentou se defender, mas foi atacado com um soco no rosto e caiu.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e ao ouvir as versões, deu voz de prisão à Fabrício. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Fonte: Rondoniaovivo

Fotos: Ilustrativas