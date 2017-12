Comandante do 3º BPM anuncia “Operação Final de Ano” no Cone Sul

Na manhã desta sexta-feira, 08, a reportagem do Extra de Rondônia entrevistou o Comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel, Paulo André Santos de Souza, onde falou da operação de final ano no Cone Sul.

De acordo com o comandante o 3º BPM recebeu uma ordem preparatória da Coordenadoria de Planejamento da Polícia Militar para realizar a “Operação Final de Ano” que envolve os municípios do Cone Sul e será executado em duas fases.

1ª Fase

O comandante explica que a primeira fase da operação iniciou nesta sexta-feira 08, e vai até dia 05 de janeiro de 2018 e o policiamento será direcionado nas áreas comerciais, bancarias e turísticas.

Nesta primeira fase, Paulo André apontou que o policiamento será ostensivo, sendo: a pé com reforços de viaturas e as moto patrulhas. Também será realizada ações de abordagens a pessoas e a veículos.

“ A ação visa o policiamento ostensivo que tem como finalidade proteger a sociedade, neste período natalino,” afirmou o comandante.

Além disso, o comandante enfatiza que nas sexta-feiras não haverá expediente administrativo no batalhão devido ao efetivo estar direcionado as atividades de segurança nas ruas da cidade.

2ª Fase

Paulo André explicou que a segunda fase será exclusiva aos bairros residenciais e pontos turísticos. Essa fase começa no dia 06 de janeiro e vai até o dia 30. Segundo o Coronel, grande parte da comunidade tende a viajar neste período e as casas podem serem violadas por bandidos. Assim como também será realizada as operações da Lei Seca e Poluição Sonora Ambiental.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia