Conflito por causa de terra acaba com um morto, dois baleados e veículos incendiados

Um confronto por causa de terra ocorrido na manhã desta quinta-feira, 07, no assentamento Flor do Amazonas II, localizado na linha do balneário Rio Preto, em Candeias do Jamari, terminou com um homem morto e dois baleados.

De acordo com informações colhidas, no mês de setembro deste ano a região foi invadida por um grupo de sem terra. Já em novembro, a reintegração de posse foi cumprida por ordem judicial. Desde então, segundo a polícia, os invasores vinham fazendo ameaças de retornarem ao local.

O proprietário da área teria contratado alguns seguranças, que ficaram acampados na região. Nesta manhã, suspeitos armados chegaram ao local efetuando disparos, incendiaram uma caminhonete e uma motocicleta. Durante o confronto, um dos seguranças foi morto a tiros e dois baleados, que foram socorridos ao hospital João Paulo. A vítima fatal foi encontrada com um saco enrolado ao corpo e os veículos foram crivados de bala antes de serem incendiados.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas, realizaram buscas, porém, ninguém foi preso. As vítimas ainda não foram identificadas.

Fonte: Rondoniaovivo