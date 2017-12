Dia 15 tem eleição para presidência do CREA/RO

No próximo dia 15 haverá eleição para presidência do CREA/RO. O engenheiro Henry Boero é candidato com o número 105.

Confira alguns itens do Programa de Trabalho de Henry Boero:

Implantar um programa de desoneração dos profissionais, montando informações técnicas e de esclarecimento da legislação vigente, por meio, por exemplo, de mídia social (Youtube, Whatsapp, Facebook), com a qual o profissional possa interagir com sugestões, pedidos de esclarecimentos, denúncias de serviços ilegais de Engenharia e Agronomia.

A interação dos profissionais com o sistema CREA/CONFEA, através de dispositivos móveis, aumentando a credibilidade e participação do profissional. Uma das nossas primeiras ações será a desoneração dos profissionais de engenharia e empresas de Engenharia e Agronomia, que estão com taxas altíssimas sem que houvesse providências nesse sentido nestes últimos anos. O CREA–RO somos todos nós. Todos os profissionais que fazem parte do conselho.

Criar um grupo de trabalho com objetivo de permitir a migração dos técnicos, seguindo o conteúdo que está previsto no Projeto de Lei que cria o Conselho Federal dos Técnicos Industriais e Agrícolas e seu Conselho Regional, para ajudar a categoria a fazer uma transferência pacífica e completa, evitando, desta forma, os desarranjos que existiram quando da criação do CAU.

Fortalecer a credibilidade dos Engenheiros e Agrônomos, junto aos órgãos de controle externo, no que diz respeito à execução e gerenciamento de obras públicas e projetos do agronegócio, fundamentais para o fortalecimento da estrutura econômica de Rondônia.

Informatizar o atendimento para imediata expedição, dentro da legislação vigente, de documentos essenciais à plena necessidade do profissional e das empresas que dependem desses documentos para desenvolver os seus trabalhos.

Unificar os conflitos dos diversos ramos da Engenharia e Agronomia, diminuindo o sombreamento entre categorias e criando a grande engenharia e agronomia.

Investir na profissionalização dos funcionários efetivos do CREA-RO, como parte fundamental do aprimoramento administrativo, objetivando diminuir a burocracia e melhorar o sistema de atendimento aos profissionais da Engenharia e Agronomia.

Descentralizar as reuniões de Câmaras Especializadas e Plenárias, passando a ser realizadas em outros municípios de Rondônia. Objetivo: oportunizar a participação de todos os profissionais no sistema, permitindo a aproximação com o CREA/RO.

Verificar e buscar soluções para resolver o déficit financeiro e orçamentário do CREA-RO, que vem acumulando dívidas ao longo dos anos. Objetivo: identificar o montante e cumprir o pagamento de dívidas parceladas, com uma parte do orçamento consignado para essa finalidade. Criar uma Administração compartilhada com as entidades profissionais responsáveis pela fiscalização dentro de suas especialidades. Tornar transparente a dívida e sua liquidação.

Redução do número de viagens de profissionais que não estejam efetivamente prestando um serviço honorífico ao Sistema CREA/CONFEA, seja pelas Câmaras Especializadas e a Plenária, exceto aquelas que forem subsidiadas pelo sistema CONFEA. Objetivo: evitar o uso de recursos financeiros do CREA-RO para financiar viagens sem finalidade especifica. Proporcionar o aperfeiçoamento da estrutura de funcionamento do Conselho Regional e o pagamento em dia dos funcionários efetivos do CREA-RO.

Eleições diretas para escolha dos profissionais que dirigem os Escritórios de Representação e Inspetorias, localizados nos diversos municípios do Estado, com a homologação do nome do vencedor pela Plenária.

Utilizar o Portal CREA-RO, de forma democrática, voltada principalmente para o profissional e a sociedade, disponibilizando um espaço virtual para cada profissional poder armazenar todos os seus trabalhos registrados, inclusive as modificações de projetos, como comprovante protegido do profissional e segurança do cliente atendido. Proibir a utilização do espaço do portal para promoções pessoais, inclusive do presidente.

O Programa de Trabalho do Eng.º Henry foi feito em conjunto com vários profissionais das diversas áreas que compõem o Sistema CREA/CONFEA.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação