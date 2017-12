Grupo Vintage faz campanha beneficente para ajudar pessoas carentes neste Natal

O Grupo Vintage, criado pelo Odontologista Thiago, no qual reúne amantes por veículos antigos, está promovendo campanha beneficente para ajudar pessoas carentes neste Natal.

Caros amigos, durante o ano que está terminando passamos muitos momentos alegres, encontros dos clássicos, desfile, churrasco, bebemos, nos divertimos, o grupo cresceu, se fortaleceu, fizemos novos amigos, tudo em torno do mesmo objetivo.

Hoje quero chamar a sua atenção para um assunto mais sério somado aos nossos objetivos comuns. Já trouxemos ao grupo a ideia de uma ação social para ajudar os mais necessitados nesse Natal.

Então criamos o grupo Vintage ação Natal, que já conta com 14 membros. A ideia é que cada um possa doar pelo menos uma cesta básica, para marcar um dia antes do Natal e sair em caravana com nossos carros para distribuir.

Sei que muitos podem e tem interesse em participar, talvez não queira participar do outro grupo, mas podemos fazer isso por aqui mesmo. Por isso estamos pedindo que cada um que possa contribuir, pode ser com uma cesta básica ou com o correspondente em dinheiro, para até no máximo dia 20, montar as cestas e marcar o dia da distribuição.

Contamos com vocês, o tempo é curto e precisamos agir rápido. Quem puder participar pode me entrar em contato no grupo para combinar como será feito.

