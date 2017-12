Homem vítima de golpe divulga imagem de estelionatário

Ronaldo Barreira, que perdeu uma motocicleta Honda XRE, 300 cilindradas, após colocar a mesma a venda em uma rede social pelo valor de R$ 9.500,00, divulgou imagens do suposto comprador, que realizou o pagamento com um depósito bloqueado.

Segundo Ronaldo, após pesquisas na internete por imagens de estelionatários, ele encontrou a referida imagem, que afirmar tem certeza ser do homem que o procurou na última quinta-feira, 07, a fim de comprar o veículo e acabou desaparecendo com o este, após pagar com um depósito em cheque, que está bloquiado.

Ronaldo afirmou também, que há várias fotos na internete do mesmo homem aplicando golpes e que irá levar a imagem para anexar ao boletim de ocorrência registrado por ele referente ao caso.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação