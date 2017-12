Motoqueiro morre ao bater de frente com carreta próximo ao distrito do Guaporé; vídeo

Acidente aconteceu por volta das 16 horas deste sábado, 9, na BR-364, na altura do Km 94 – próximo ao distrito do Guaporé.

As primeiras informações dão conta que um motoqueiro que transitava sentido Vilhena, e teria invadido a contra mão, com isso, bateu de frete com uma carreta que seguia em sentido contrário.

O impacto foi tão forte que o condutor da moto teve morte instantânea. A frente da carreta ficou parcialmente destruída.

Ainda não informação da identidade do motociclista, pois a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda está no local.

Informação de populares diz que o rapaz pode se chamar “Wagner”, e mora na região, mas nada confirmado pela PRF.

A Polícia Técnica foi chamada e somente depois da perícia o corpo será liberado para remoção.

Vídeo abaixo:

https://

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução rede social