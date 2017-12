Nova vítima de golpe do depósito bloqueado é registrada em Vilhena

Após a divulgação do caso de um homem que perdeu uma motocicleta Honda XRE, em um golpe aplicado por um estelionatário que efetuou o pagamento em depósito com cheque sem fundos, um jovem entrou em contato com o Extra de Rondônia, afirmando ter sido vítima do mesmo estelionatário, porém, perdeu um veículo Golf .

Segundo a vítima, ela postou um anúncio no grupo de vendas OLX e o suposto comprador entrou em contato afirmando ter interesse e seguidamente foi até o proprietário do veículo e fechou a compra no valor de R$19 mil a vista.

Após ter ido até uma agência bancária e efetuado um depósito no referido valor, o farsante retornou até a vítima e apresentou o comprovante, mas neste caso, a vítima aguardou algumas horas e retirou um extrato da conta onde constava o pagamento.

Após a conferência ambos se dirigiram até o cartório e realizaram a transferência do veículo, que foi entregue ao comprador.

A venda foi realizada na quinta-feira, 07, porém, na manhã deste sábado, a vítima se dirigiu novamente até o banco e comprovou que o valor do depósito havia sido estornado devido ter sido realizado com um cheque sem fundos.

Diante dos fatos, o jovem registrou um boletim de ocorrências sobre o caso que segue sob investigação.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação