Senador Raupp e deputada federal Marinha Raupp comemoram implantação do curso de Medicina em Ji-Paraná

O senador Valdir Raupp e a deputada federal Marinha Raupp comemoraram a autorização do Ministério da Educação(MEC) para implantação do Curso de Medicina, em Ji-Paraná. Pelo edital publicado nesta sexta-feira,12, o MEC abre o prazo para que as instituições de ensino superior interessadas se candidatem para oferecer o curso.

A implantação de um curso de medicina em Ji-Paraná é um pleito antigo e que contou com o apoio do senador e da deputada que estiveram, em diversas audiências nos Ministérios da Saúde e da Educação, defendendo a implantação desse curso em Ji-Paraná e também em Vilhena. O curso de Medicina em Vilhena já foi autorizado.

Segundo o senador Raupp, Rondônia é um estado em expansão em diversas áreas e devido as demandas da população há uma necessidade urgente de mais cursos superiores em várias cidades, principalmente na área de saúde.

A implantação desse curso em Ji-Paraná vai permitir que jovens do município e da região estudem próximos de suas famílias não precisando se deslocar para outros estados e até mesmo para o Exterior. Por isso, parabenizamos a cidade e sua população por mais este empreendimento na área de saúde. Este fato significa também mais desenvolvimento e geração de emprego para Ji-Paraná, afirmou o senador Raupp.

Ele lembrou que juntamente com a deputada federal Marinha Raupp vai trabalhar para que o curso seja implantado o mais breve possível.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Assessoria