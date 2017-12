Força Tática prende jovem com drogas, moto furtada e simulacro de pistola no Centro de Vilhena

A prisão ocorreu por volta das 23h00 de sábado, 09, na Avenida Major Amarantes, no Centro de Vilhena.

Após receber informações de que um jovem de 23 anos realizava comércio de entorpecentes na área, a guarnição deu início ao patrulhamento e avistou o mesmo em uma motocicleta Yamaha, de com vermelha, transitando pela contra mão, em companhia de um homem.

Durante abordagem aos suspeitos, foi encontrado em posse do jovem, que conduzia o veículo, a quantia aproximada de 10 gramas de crack e um simulacro de arma de fogo.

Com o carona, de 37 anos, que assumiu ser usuário de drogas, nada de ilícito foi encontrado, porém, o mesmo se negou a dar detalhes do que fazia em companhia do agente, que assumiu comercializar drogas na localidade.

Já em consulta à placa da referida motocicleta, foi constatado que a mesma é produto de furto.

Diante dos fatos, os agentes foram conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), para prestarem mais esclarecimentos ao delegado de plantão.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia