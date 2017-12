Morador da Cooperfrutos de 15 anos morre em acidente de motocicleta

O acidente ocorreu na manhã deste domingo,10, na avenida Paraná, em Vilhena.

Segundo as primeiras informações, Felipe Tascknor, de 15 anos, pilotava uma motocicleta pela avenida, quando bateu em um poste de iluminação.

O jovem, que era produtor rural no vilarejo Cooperfrutos, à cerca de 15 km da area urbana e foi encontrado por populares, chegou a ser socorrido até o pronto socorro do Hospital Regional ainda com vida, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco tempo depois.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia