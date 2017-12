Semosp aguarda chegada de caminhão para manutenção da iluminação de Superpostes

Há mais de 8 anos que os serviços de manutenção não são executados

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), licitou recentemente um caminhão novo, equipado com cesto aéreo, para atender as necessidades da SEMOSP na manutenção da Rede de Iluminação Pública dos SuperPostes existente em algumas vias do Município de Vilhena.

A aquisição do equipamento é referente ao processo administrativo Nº 3627/2017 oriundo da Secretária de Obras e tem como finalidade ampliar os serviços da pasta, no atendimento aos pontos de iluminação mais elevados, que estão apagados há anos devido à falta deste equipamento de suma importância para a realização da manutenção e da reativação das lâmpadas apagadas em determinados setores da cidade.

De acordo com a prefeita do município, Rosani Donadon, o caminhão em questão a ser adquirido possuiu todo aparato necessário para elevar a gama de atendimentos da iluminação, até então comprometida em certos pontos da cidade que aguardam acolhimentos, mediante a disponibilidade deste equipamento que possuirá um cesto aéreo duplo, sendo que a sua estrutura possuirá duas partes individuais com isolamento preciso para a efetivação destes serviços específicos de maior complexidade.

“A prefeitura de Vilhena segue se desenvolvendo a cada dia em vários setores, sempre buscando o melhor para a população e, na oportunidade, além dos inúmeros equipamentos que já compramos neste ano com recurso próprio, licitamos também este caminhão que possuiu um cesto duplo com capacidade para erguer dois servidores para realizar os reparos da iluminação dos Super Postes, com uma altura estimada podendo chegar até 18 metros, com capacidade de 120 kg para cada cesto e possibilidade de inclinação em 360º. Trata-se de um investimento importante, que irá proporcionar a Semosp aumentar os atendimentos dos pontos de iluminação, que ficaram anos comprometidos em vários setores pela falta deste equipamento que já foi comprado e estamos apenas aguardando a sua entrega. A estimativa é que a empresa vencedora deste caminhão cesto que adquirimos entregue o mesmo nos próximos dias para que possamos realizar os trabalhos tão aguardados como tem acontecido em várias regiões, contribuindo ainda mais com a qualidade e a segurança dos munícipes”, concluiu a mandatária vilhenense, Rosani Donadon.

As ações referentes à iluminação já favoreceram vários setores de Vilhena e os trabalhos têm sido continuados atendendo as ordens de serviços da Secretaria de Obras do município, que avançará em outras localidades necessitadas.

Texto e fotos: Assessoria