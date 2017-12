ARTIGO: Planejando Cenários

O planejamento de cenários começou entre os militares, via jogos de guerra, e mais tarde se estendeu ao mundo dos negócios, com ênfase nas grandes empresas, face ao seu elevado conteúdo e aplicabilidade.

O planejamento de cenários é uma ferramenta destinada a tornar as organizações mais adaptáveis, reconhecendo as mudanças e incertezas conjunturais, utilizando ambas em seu proveito.

A análise de cenários não é uma ciência, mas sim um instrumento de gestão, extremamente útil e oportuno, contribuindo para a elevação da qualidade do processo decisório. O objetivo dos gestores é atingir um resultado melhor, através de decisões inteligentes e seguras. Irrealista é esperar que a sobrevivência empresarial venha até nós de graça.

Dentre as maiores produtoras de petróleo, numa delas havia um integrante do conselho administrativo o qual costumava discordar da maioria e sempre votava contra, nas decisões do grupo. No ano de 1970 os preços do petróleo variavam entre US$ 2 a US$ 3 por barril.

Durante a reunião de planejamento todos defendiam a ideia de que o preço se manteria, nesse patamar, quando este cavalheiro levantou a hipótese de um aumento substancial no preço do petróleo passando a US$ 12 o barril. Ela foi considerada louca pelos presentes. Veio a crise do petróleo em 1973 e uma apenas das grandes petrolíferas obteve resultados excelentes. (se você quiser se aprofundar neste assunto recomendo a leitura de um livro da Editora Bookman-K Heijden).

O planejamento precisa ser baseado na hipótese de que algumas coisas são previsíveis. A boa técnica recomenda que cada projeto importante deva ser analisado com dois ou três resultados, sendo um para cada tipo de cenário. O primeiro objetivo do planejamento de cenários é a geração de projetos mais rigorosos, sob uma variedade de futuros alternativos e o segundo objetivo é pensar melhor e mais profundamente a respeito do amanhã.

O urgente costuma sobrepujar o importante. Uma empresa de sucesso necessita de uma forte ideia de negócio. A análise de cenários parte da visão consensual, reconhece as incertezas e complexidades, amplia a visão da administração e provê estrutura para novas visões.

Enriqueça a administração de sua empresa mediante o uso sistemático da análise de cenários: seus riscos serão minimizados, seu potencial de acerto crescerá e seus resultados serão superiores. Como diz o texto acima, sempre há esperança de um futuro melhor, desde que sejamos sábios.

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial.

Fonte: Extra de Rondônia