BR-364: carro e moto colidem e uma pessoa é socorrida com suspeita de fratura no fêmur

O acidente ocorreu nesta segunda-feira, 11, por volta das 14h00, na BR-364, em frente ao Posto Planalto, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro Chevrolet Cobalt com placas de Vilhena, seguia pela Avenida Celso Masutti, e ao acessar a rodovia colidiu fortemente com uma motocicleta, no qual o condutor trafegava pela BR sentido Porto Velho.

A moto era pilotada por um rapaz que não quis ser identificado e levava uma passageira. Com o impacto, o piloto da motocicleta caiu e sofreu vários ferimentos pelo corpo e a passageira suspeita de ter fraturado o fêmur. Ambos foram socorridos por uma Unidade do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena (HRV).

“Eu olhei os lados antes de acessar a rodovia, quando entrei na BR vi uma motocicleta a um metro do para-choque, tentei evitar a colisão, mas não deu tempo” afirma o motorista.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e registrou a ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia