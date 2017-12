Caminhonete invade preferencial e provoca acidente no Jardim América

Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, 11, por volta das 17h30 no cruzamento da Avenida Benno Luiz Graebin com Avenida 1705, no Bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora de uma moto Biz 125 com placa de Vilhena, trafegava pela Avenida Benno Luiz Graebin, sentido Cuiabá, quando ao chegar no cruzamento das avenidas citadas, foi atingida por uma caminhonete Hilux.

O motorista da picape trafegava pela 1705, sentido BR-364. Ele é mecânico e estava realizando teste no veículo, quando aconteceu a colisão.

Com o impacto, a condutora da moto caiu e sofreu diversas escoriações, sendo socorrida por ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito foi acionado e registrou o boletim de ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia