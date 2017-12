Ciclista com sinais de embriaguez provoca acidente em Vilhena

O acidente ocorreu no fim da tarde de domingo, 10, na Rua 611, no setor 6, onde um ciclista com sinais de embriaguez se chocou contra uma motocicleta Honda Biz.

Segundo informações do condutor da motoneta, ele seguia pela via, quando o ciclista, que seguia na direção contrária, invadiu a contra mão e se chocou contra seu veículo.

Na queda, ambos sofreram escoriações, porém, o ciclista, de 55 anos, precisou ser conduzido até o pronto-socorro do Hospital Regional, devido ter sofrido um corte profundo na região nuca.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia