Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas no Centro de Vilhena

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, 11, no cruzamento da Avenida Major Amarantes com Rua Paulo Rogério Fornari, em frente ao Posto Cavalo Branco, no Centro de Vilhena.

De acordo com o apurado, a condutora da motocicleta, modelo Biz transitava pela via sentido Porto Velho e levava na garupa uma criança de 09 anos.

A condutora do carro Fiat Uno, trafegava pela Rua Paulo Fornari, sentido BR-364, e ao chegar no cruzamento teria avançado a preferencial, com isso ocasionado o acidente.

Com o impacto, a motociclista bateu no para-choque do automóvel, e em seguida bateu na traseira de um outro veículo que estava encostado.

A condutora da moto sofreu escoriações pelo corpo e a criança que estava de carona reclamava de dores nas pernas. A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas e pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena (HRV).

A Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) compareceu ao local e registrou a ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia