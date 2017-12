FFER divulga regulamento e tabela do Rondoniense 2018

A FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) divulgou nesta sexta-feira, 8, o regulamento e a tabela do Campeonato Rondoniense 2018.

A competição está prevista para iniciar no dia 10 de fevereiro com dois jogos. O Ji-Paraná recebe o Vilhenense no estádio Biancão.

O Barcelona duela com o Rondoniense no estádio Portal da Amazônia. No domingo, o Real Ariquemes encara o VEC no estádio Gentil Valério. A primeira rodada será finalizada no dia 12 de fevereiro no encontro entre Genus e Guajará no estádio Aluízio Ferreira.

A fórmula de disputa será a mesma deste ano. Os campeões de cada turno garantem as duas primeiras vagas na semifinal do Estadual 2018. Já as outras duas vagas serão preenchidas pelos melhores colocados somando os dois turnos.

No Conselho Arbitral também ficou acertado que o campeão terá direito à vaga na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro em 2019. Já o vice-campeão ficará com a segunda vaga na Série D 2019, enquanto que a terceira posição na classificação geral vai representar Rondônia na Copa Verde 2019.

Outra novidade, conforme a Portaria 012/2017, as duas piores equipes na classificação geral serão rebaixadas à Série B do Campeonato Rondoniense 2019.

O Campeonato Rondoniense 2018 se estenderá até o dia 27 de junho.

Campeonato Rondoniense 2018

Primeira Fase

1ª rodada

10 de fevereiro (sábado)

19h

Ji-Paraná x Vilhenense

Barcelona x Rondoniense

11 de fevereiro (domingo)

17h

Real Ariquemes x VEC

12 de fevereiro (segunda-feira)

20h

Genus x Guajará

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida