Motociclista se choca contra vidraça de prédio no Centro de Vilhena

O acidente ocorreu no fim da noite de domingo, 10, no entroncamento da Avenida Major Amarantes, com a Rua Gonçalves Dias, no Centro de Vilhena, onde um motociclista colidiu com a vidraça de um prédio.

Segundo informações, o motociclista, de 32 anos, pilotava uma motocicleta Kawasaki Ninja 800 cilindradas pela Avenida Major Amarante, sentido 5ºBEC, quando, por causas desconhecidas, não conseguiu parar no entroncamento com a Rua Gonçalves Dias, avançando sobre a calçada, derrubando uma placa de sinalização e atingindo a vidraça de um prédio da empresa Unimed.

Na queda, o motociclista sofreu algumas escoriações e foi conduzido até o pronto-socorro do Hospital Regional por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura em uma das mãos.

A Polícia Militar e a Polícia Técnico-Científica (Politec) estiveram no local e registraram o caso.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia