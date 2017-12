Motoqueiro bate na traseira de outro e provoca acidente no Jardim América

O condutor da moto que teria provocado a colisão foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena (HRV) pelo Corpo de Bombeiros.

Acidente aconteceu por volta das 19h00 na Avenida Tancredo Neves, no Bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma moto Yamaha YBR 125 com placa de Vilhena – seguia pela Avenida Tancredo Neves, sentido Porto Velho, quando foi atingido na traseira pelo condutor da moto Honda Bros.

No choque, o condutor da Bros caiu e sofreu ferimentos pelo corpo. O condutor da YBR sofreu pequenas escoriações e não foi preciso ser levado ao hospital.

A Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) compareceu ao local e registrou a ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia