PRF capacita policiais para identificação e fiscalização de madeira

No período de 5 a 9 de dezembro, em Vilhena/RO, policiais rodoviários federais realizaram um curso de identificação de espécies de madeira nativas exploradas comercialmente na Amazônia Legal.

O Comando de Operações Especializadas (COE/CGO), através de parceria com o IBAMA, proporcionou o treinamento com o objetivo de aumentar a eficiência do enfrentamento ao transporte ilegal. Os participantes foram treinados para identificar a madeira transportada a partir da análise macroscópica dos elementos anatômicos de cada espécie.

Além das atividades em sala de aula, foram realizadas atividades de campo com coleta de amostras em serraria da cidade, além de visita ao Laboratório Engenharia Florestal da Unidade Técnica da Polícia Federal e fiscalização supervisionada na Unidade Operacional da PRF em Vilhena/RO.

Em sua terceira edição do curso, foram capacitados 12 policiais rodoviários federais, lotados nas Regionais Rondônia e Mato Grosso, além de 02 servidores da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental e 02 policiais militares do Batalhão Ambiental de Vilhena/RO.

O curso foi ministrado pelos Engenheiros Florestais Hugo Alencar, do IBAMA, e Marcus Holanda, da Polícia Federal.

“Essa parceria entre a PRF e o IBAMA, além de outros órgãos como a SEDAM e o Batalhão Ambiental, tem sido essencial para o sucesso das ações de fiscalização em defesa do meio ambiente”, afirmou o PRF Renato Bertoncini, lotado em Rondônia.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e fotos: Assessoria da PRF