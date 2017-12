Profissionais da saúde participam de treinamento de atualização em profilaxia antirrábica

Profissionais de saúde da rede pública de Vilhena participaram na última sexta-feira,08, no auditório do Hospital Regional de Vilhena (HRV) de um treinamento de atualização em profilaxia antirrábica, popularmente conhecida por “Raiva”.

De acordo com a coordenadora da vigilância em saúde, Lucineia de Souza Fagundes, a Raiva é uma doença que mata quase 100% do casos. Portanto o objetivo do treinamento e capacitar os enfermeiros e técnicos de enfermagem que atendem a população nos casos de pessoas que foram mordidas por cachorros, gatos, macacos entre outros animais silvestres.

Lucineia enfatiza que 90% de pessoas atacadas são atendidas no (HRV), mas muitas delas que são mordidas por esses animais não se importam em procurar uma unidade básica de saúde ou hospital para se tratar.

“Se a pessoa for mordida por qualquer desses animais e não buscar atendimento imediato, pode desenvolver o vírus da Raiva em ficando com sequelas neurológicas e em alguns casos até a morte.” afirmou.

A coordenadora alerta que em caso alguém seja atacado por esses animais procure imediatamente uma unidade básica de saúde para ser atendido.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia