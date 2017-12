Raupp participa da inauguração de viaduto da Três e Meio na capital

Com a presença do ministro dos Transportes Maurício Quintella Lessa, foi inaugurado na manhã de hoje (11) o acesso ao viaduto da BR 364 com a Avenida Três e Meio, em Porto Velho.

O senador Valdir Raupp (PMDB-RO), autor de emenda para construção da obra esteve no ato inaugural e disse que tem para o próximo ano, somente na área de Transportes, mais R$ 302 milhões estarão disponíveis no Orçamento da União para o próximo ano.

Falando no ato inaugural, Raupp lamentou que Porto Velho está carente de saneamento básico, dentre outras prioridades. Durante vários anos a capital esteve com recursos liberados para obras de saneamento básico.

Raupp alertou sobre a situação da BR 364, que todos os anos fica com trechos praticamente intransitáveis devido a buracos nos períodos de chuvas. “Peço, pelo amor de Deus, que o Ministério dos Transportes, através do Dnit não deixe a BR 364 se transformar em buracos favorecendo acidentes e colocando em risco a vida das pessoas”, disse.

Trechos da BR 364 que estão sendo recapeados entre a Fazenda Nova Vida a Jaru e de Jaru a Ouro Preto, mesmo com os trabalhos não concluídos já apresentam defeitos, já no recapeamento. “Peço ao Dnit que fiscalize, cobre, porque uma rodovia onde circulam em média 1,2 mil carretas por dia não pode se transformar em buracos”, disse o senador Raupp.

Em seguida aos pronunciamentos o viaduto foi inaugurado pelo ministro com o governador Confúcio Moura (PMDB), senadores Raupp e Ivo Cassol (PP-RO), deputados federais, presidente da Assembleia Legislativa (Ale) Maurão de Carvalho (PMDB-Ministro Andreazza), prefeito Hildon Chaves (PSDB), vereadores e convidados.

Autor e foto: Assessoria