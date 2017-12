REVOLTADA: população espanca e tenta arrebatar acusada de esfaquear mulher em bar

Vanessa S. P.,37, foi presa na madrugada deste domingo (10), pelo crime de tentativa de homicídio contra uma mulher de 38 anos, identificada como Luzinete S., que foi esfaqueada no rosto durante um desentendimento em um bar localizado na Rua Principal da linha 45 de Vila Nova de Samuel, região rural do município de Candeias do Jamari. A suspeita foi surrada por populares, que ainda tentaram retirá-la da polícia.

De acordo com informações, policiais militares do Batalhão Ambiental estavam a menos de 500 metros do local do fato, quando um homem chegou informando que uma mulher havia sido esfaqueada e que a agressora estava sendo linchada por amigos da vítima. Logo foi pedido apoio de outra guarnição que estava nas proximidades e ao chegar no local a suspeita foi detida. Contudo, foi necessário efetuar dos disparos para o alto, pois populares tentavam arrebatar a mulher da viatura para continuarem agredindo-a.

A vítima estava perdendo muito sangue e foi socorrida pelos policiais até o hospital João Paulo II, sendo que depois de algumas horas ela recebeu alta e foi levada para delegacia para dá a versão dos fatos. Contou que estava na companhia de amigos ingerindo bebidas alcoólicas, quando a suspeita se aproximou e passou a se envolver na conversa. Houve desentendimento e as duas entraram em luta corporal. Vanessa estava armada com um canivete e desferiu um golpe no rosto de Luzineide que caiu ao solo. A suspeita tentou fugir, porém, foi alcançada e surrada.

Diante dos fatos, Vanessa recebeu voz de prisão e foi apresentada na Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

Fonte: Rondoniaovivo