SAAE realiza balanço de suas atividades e fecha o ano com resultados positivos

Em Vilhena, o Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE) fecha o ano com balanço positivo de suas atividades com várias ações concluídas e regularidade nos serviços prestados.

Dentre vários pontos, a autarquia se destaca com as obras de melhorias no abastecimento de água de Vilhena, como manutenções preventivas dos poços semi-artesianos, obras de extensões da rede de distribuição de água e a perfuração de um poço semiartesiano no conjunto habitacional União, abastecendo também os bairros adjacentes Moisés de Freitas e Cristo Rei.

Projetos sociais, como “Dia da Água”, parcerias entre o SAAE e Cooperativas (Catadores/Recicladores), palestras em escolas e instituições sobre conscientização ambiental e recuperação de áreas degradadas (antigo transbordo ao lado da Casai), além da limpeza onde funcionava o antigo lixão, onde foram retiradas aproximadamente 1800 toneladas de lixo, integram os avanços.

Outro projeto idealizado pelo SAAE de grande repercussão foi a instalação dos pontos de coleta de eletrônicos inutilizados. Inaugurado em 24 de março, o projeto foi de encontro com a necessidade da população que não tinha um local adequado para o descarte dos materiais.

MAIS AVANÇOS

Atualmente, o SAAE modernizou o atendimento aos usuários através de uma prestação de serviço mais ágil. Foram adquiridos quatro (4) smartphones para substituir e diminuir custos com máquinas de leituras tarifárias. Modernizou também com a aquisição de uma câmera que filma em 360 graus a estrutura dos poços e adquiriu equipamentos de trabalho para o químico da autarquia, a fim de manter o controle da qualidade da água.

Aumentou de forma significativa o trabalho de recuperação de vias, com a operação “tapa-buracos” em parceria com a Secretaria de Obras (Semosp), regularizou a coleta de lixo e aumentou a rotatividade (duas vezes nos bairros e todos os dias na área central).

“O nosso foco é atender bem a população no que tange a captação e distribuição de água, coleta dos resíduos, implantação da rede de esgoto no município e promover melhorias no sistema de distribuição de água. Todo trabalho que fizemos no ano de 2017 e projetos em andamento contou com o apoio e determinação da nossa prefeita Rosani Donadon. Ela nos orienta e exige eficácia e comprometimento com a coisa pública”, concluiu o diretor da autarquia, Arijoan Cavalcante.

Texto e fotos: Assessoria