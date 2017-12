Vilhenense realiza segundo jogo treino, mas perde para o Cascavel FC

Há mais de 10 dias no sudeste do Paraná, o Vilhenense Esportivo Clube realizou no último sábado, 09, o segundo treino jogo.

O time comandado pelo técnico Rafael Andrade teve sua primeira derrota pelo placar de 2 a 0 com a forte esqui do Cascavel Futebol Clube da 1º divisão do Campeonato Paranaense.

Apesar da derrota, a equipe demostrou evolução tática e fez uma boa partida, tendo maior posse de bola e pressionando a equipe adversaria – disse o vice na rede social da equipe.

O vilhenense permanecerá na cidade para enfrentar a equipe União Esportivo Clube, de Francisco Beltrão, no CT do União.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação