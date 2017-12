COLORADO: motorista tem prejuízo e culpa más condições de estrada e ponte vicinal

Por volta das 18h40 de segunda-feira, 11, Renê Albino Jordão, de 63 anos, sofreu dois acidentes consecutivos na linha 01, rumo escondido, na zona rural de Colorado.

Após ficar mais de 5 horas atolado com um caminhão Mercedes Benz 2423, com o qual transportava gado, em companhia de sua esposa, o idoso, ao tentar transpor uma ponte de cerca de três metros de altura, caiu em uma ribanceira, devido a mesma ter cedido, que além de danificar grande parte da gaiola do caminhão, causou a morte de uma vaca e deixou várias feridas.

Regina H. Barbosa, esposa de Renê, afirma que teve informações de que a ponte era segura e que o caminhão havia acabado de ser quitado, após ter sido parcelado em 60 prestações.

O casal que se encontra revoltado com o descaso da gestão municipal com as estradas e pontes vicinais, afirma terem sido lesados e questiona quem se responsabilizará pelo prejuízo sofrido, já que o caminhão é de onde retiram o sustento da família.

A manutenção da referida ponte, já vem sendo cobrada há muito tempo pelos moradores, já que pela mesma, além de caminhões boiadeiros e leiteiros, trafegam também, ônibus escolares.

Fonte Extra de Rondônia

Foto: Rede Social