Deputada Rosangela Donadon prestigia festividade escolar e parabeniza empresário

A festa do Colégio Vanks foi um sucesso e deu encerramento às atividades escolares

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) participou da festa de confraternização do Colégio Vanks, realizada em Vilhena. O evento contou com a participação de alunos, efetivos, pais e comunidade em geral.

Durante a festa, em que se comemorava o encerramento do ano letivo, a deputada esteve com o empresário e diretor geral da unidade escolar, professor Vanks. Rosangela parabenizou o professor pelo grande sucesso e pela dedicação em fortalecer a educação privada no município, sendo destaque entre as melhores escolas privadas de Vilhena e região.

A deputada destaca que apoiar a educação é uma maneira de garantir um futuro promissor aos jovens. “Tenho apoiado todos os setores, e a educação é essencial para garantir que nossas crianças e jovens tenham sucesso no futuro ao escolherem suas profissões. Parabéns Vanks pela dedicação em formar bons alunos e futuros profissionais que com toda certeza serão destaques em suas carreiras”, disse.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto E Foto: Assessoria