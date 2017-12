É SÁBADO: prefeita e secretária convidam vilhenenses a prestigiar o “Natal de Luz”

A prefeitura municipal de Vilhena, por meio da secretaria de Assistência Social (SEMAS), está realizando os últimos preparativos para o “Natal de Luz”. A secretária, Ivete Pires, visitou o ginásio e o estádio (Jorge Teixeira), locais onde serão promovidos os eventos.

Segundo a titular da pasta, os preparativos do evento estão sendo realizados há alguns meses para que tudo saia conforme planejado. “Estamos ansiosos e felizes com este evento. Sabemos que será um sucesso. A prefeita Rosani Donadon é protagonista de tudo, afinal, uma das maiores incentivadoras e se importa com os benefícios que o evento traz para toda a população. Convidamos a todos a participar deste maravilhoso evento”, disse Ivete.

O evento inicia neste sábado, a partir das 16h, e vai até domingo, 17 no mesmo horário.

Conforme a programação, no sábado serão entregues mil cestas básicas para famílias de baixa renda que fizeram o cadastro e foram selecionadas por estarem dentro dos requisitos sociais.

No domingo, haverá a entrega de 10 mil brinquedos adquiridos com recursos próprios da SEMAS, além de brincadeiras, pula-pula, piscina de bolinha, escorregador, distribuição de cachorro quente, pipoca, algodão doce, refrigerantes, picolés e apresentações musicais.

“Quero agradecer ao apoio que as secretarias estão nos dando. Com certeza será um sucesso. O evento é preparado com muita dedicação e carinho. Os participantes do ‘Natal de Luz’ deste ano poderão participar dos sorteios de brindes”, finalizou Ivete.

Texto e foto: Assessoria