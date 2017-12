Em discurso, prefeito diz que sem ajuda do governo não há como atender as necessidades da população

O prefeito de Colorado do Oeste, José Ribamar Oliveira (PSB), em discurso na Associação Rondoniense de Municípios (AROM) fala da dificuldade em administrar um município sem Auxílio Financeiro do Estado.

Com repasses cada vez menores, os municípios não conseguem atender as necessidades da população. Gestores aguardam posicionamento do governo.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução