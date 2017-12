Garanta já o seu ingresso para o “Réveillon Quinta dos Pinhais”

O “Réveillon Quinta dos Pinhais” preparou para você uma super festa de fim ano, com preços acessíveis e uma infinidade de atrações para animar a sua noite da virada.

O evento terá como atração Denner & Douglas, Junior & Nando, Enevax, Sax House e Biel Marcos.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 100,00 entradas individuais com vodka liberada a noite toda. E a mesa premium para seis pessoas R$ 1000,00 sendo composta por um champanhe para estourar na hora da virada, manobristas, maquiadora, personal drive, decoração, buffet assinado por um chef, mesa de frutas, bares e banheiros exclusivos, além de duas rolhas por mesa liberada.

As entradas podem ser adquiridas na Banca do Zóio e Conveniência Brigadeiro. Corra e garanta já o seu. Mais informações através do telefone 98113-1561.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação