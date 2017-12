Giotto é campeã do torneio em prol do tratamento do esportista Preto Carminatti

Aconteceu neste final semana no campo Fofão o torneio de futebol society em prol do tratamento de saúde do esportista Preto Carminati.

15 equipes participaram da competição e a final ficou entre Aciv e Giotto.

A decisão do certame foi na disputa por pênaltis e o time da Giotto acabou ficando com o título de campeã.

Familiares e amigos agradeceram o apoio da Secretária Municipal de Esporte e Cultura através do secretário Natalzinho, também aos patrocinadores do evento que de uma forma ou de outra está ajudando a custear o tratamento do atleta.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação