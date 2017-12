Instrutor de vôlei estupra alunas e diz que ato fazia parte de treino

Adolescentes de 12 e 14 anos foram vítimas de abuso sexual praticado por um instrutor de vôlei, 48 anos, que foi flagrado pela própria filha, nessa segunda-feira (11). O suspeito foi preso e, na delegacia, alegou que o ato fazia parte do treino. As aulas aconteciam dentro da Escola Estadual Senador Severiano Nunes, no bairro Alvorada, em Manaus.

“Ele alegou, segundo as vítimas, que isso faria parte do treinamento para que elas criassem corpo, segundo elas. Era o que ele falava para elas, para que elas conseguissem pegar mais bolas e tivessem um desempenho melhor no esporte”, informou a delegada, ao G1, Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca).

Fonte: Portal Espigão

