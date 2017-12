Câmara vota hoje se prorroga ou não prazo para CPI contra o vereador Célio Batista

Será feita a leitura, discussão e votação na sessão ordinária desta terça-feira, 12, sobre o processo legislativo 220/2017 – que dispõe da denúncia que responde o vereador Célio Batista (PR).

De acordo com informação, a sessão ordinária de hoje será nas dependências da Associação Comercial e Industrial de Vilhena (ACIV). Já que o prédio da Câmara foi desocupado para reforma e ampliação e no hotel alugado pela presidência da casa não tem espaço físico para realizar as sessões.

Além das deliberações normais, a Câmara decide se prorroga ou não o prazo para mais 90 dias. Com isso, os trabalhos da Comissão Processante contra o vereador Célio Batista – seja finalizado.

Célio Batista foi afastado do cargo por medida cautelar e enfrenta uma CPI na Câmara, onde é acusado de falta de decoro parlamentar.

Enquanto isso, segue o fluxo normal e Célio Batista continua recebendo seus vencimentos em dia sem prestar trabalho a comunidade vilhenense.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra