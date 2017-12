Jovem fica ferida em acidente de trânsito

O acidente foi registrado por volta das 21h30 desta terça-feira, 12, no entroncamento da Rua Cajubi com a Avenida Jamarí, no Bairro São José, em Vilhena.

Segundo informações do esposo da vítima, que seguia logo atrás desta em uma Picape pela Avenida Jamarí, sentido BR-364, a jovem pilotava uma motoneta Honda Biz, quando ao tentar ultrapassar um veículo Ford Pampa, foi atingida pelo mesmo, cujo motorista converteu a esquerda derrepente, para acessar a Rua Cajubi.

Apesar da jovem não ter sofrido ferimentos graves, foi conduzida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital Regional para a assepsia das escoriações.

A Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) esteve no local e registrou o caso.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia