PIMENTEIRAS: Prefeito pede afastamento para tratamento de saúde

Olvindo Luiz Donde (PDT), prefeito do município de Pimenteiras do Oeste, pediu autorização para a Câmara Municipal de vereadores para se afastar do cargo por 30 dias.

De acordo com a informação, o prefeito pediu autorização para a casa pelo motivo do prazo passar de 15 dias, onde foi aceito pela Câmara.

Vino como é conhecido, tem 59 anos e vai passar por tratamento médico fora do Estado, e por isso, se afastará das funções . A vice-prefeita Valeria Aparecida Marcelino Garcia (PP) assume o executivo até a volta do titular.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação