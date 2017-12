Prefeitura de Santa Luzia anuncia Processo Seletivo com sete vagas

Em breve serão abertas as inscrições do novo Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Santa Luzia d’Oeste, no Estado de Rondônia, que irá contratar sete profissionais de todos os níveis da escolaridade, com lotação nas Secretarias Municipais de Educação e de Saúde.

Há oportunidades para os cargos de Monitor de Transporte Escolar (5), Nutricionista (1) e também Técnico em Saúde Bucal (1), que ofertam jornada de trabalho de 40 horas semanais, remunerações nos valores de R$ 937,00 ou R$ 1.500,00 e Auxílio-Alimentação mensal.

De maneira gratuita, os interessados poderão se inscrever no período de 18 a 22 de dezembro de 2017, das 7h às 13h, na Pré-Escola Municipal Manoel de Limza Paz, que está localizada na Rua Vanderlei Dalla Costa, nº 2.635, no Centro, exclusivamente de forma presencial.

A avaliação dos concorrentes constará de Análise de Currículos e documentação comprobatória, por meio da Comissão Específica, onde serão pontuados na escala de 0 a 100 pontos os títulos entregues. Esta etapa será realizada, provavelmente, de 15 a 23 de janeiro de 2018.

O presente Processo Seletivo Simplificado terá prazo de validade de 12 meses, a partir da publicação de sua homologação final, conforme determina o edital de abertura em nosso site, divulgado recentemente no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia (DOM – RO).

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: André Fortunato