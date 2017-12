Presídio Feminino de Vilhena atende a requisitos e detentas são beneficiadas com ENEM

A direção do Presídio Feminino de Vilhena aderiu ao edital número 58/2017 e atendeu aos requisitos necessários para realização do ENEM PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade).

A unidade prisional que foi a única de Vilhena que se empenhou para atender as exigências do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), através do diretor geral Alexsandro Pereira da Silva e das coordenadoras pedagógicas Francisca Luciana e Lisséia Aparecida, realizará o exame em duas etapas, que teve início nesta terça-feira, 12, e será finalizado na quarta-feira, 13.

As provas aplicadas sob a supervisão da coordenadora Chefe, representante da empresa Cesgranrio, Débora Campos, serrão realizadas pelas detentas que já possuem o ensino médio completo, e que caso venham a passar, serão liberadas a critério judicial para o ingresso em universidade.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia